Igor Kokoskov kimdir? Fenerbahçe Beko yeni başantrenörü Igor Kokoskov kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe Beko basketbol takımında 7 yıllık görevi boyunca pek çok başarıya imza atan başantrenör Obradoviç'in görevinden ayrılması sonrası sarı-lacivertli kulüp Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı. Sırp profesyonel basketbol koçu Igor Kokoskov, Obradoviç sonrası takımda nasıl bir performans sergileyeceği sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan yeni başantrenöre ilişkin Igor Kokoskov kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? sorularının cevapları öğrenilmek istiyor.

IGOR KOKOSKOV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Igor Stefan Kokoškov, şu anda Ulusal Basketbol Birliği Sacramento Kings'in yardımcı antrenörü ve Sırbistan milli takımının teknik direktörü olan Sırp profesyonel basketbol koçudur.

Doğum tarihi: 17 Aralık 1971 (48 yıl yaşında), Belgrad, Sırbistan

Boy: 1,93 m

Eş: Patricia Kokoškov (e. 2009)

Eğitim: Belgrad Üniversitesi

Çalıştırdığı takımlar: Sacramento Kings (Yardımcı Antrenör, şu tarihten beri: 2019), Phoenix Suns (Baş antrenör, 2018–2019)

Çocuklar: Luka Kokoškov, Elina Grace Kokoškov

Kaynak: Vikipedia