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F.Bahçe'den ayrılan Lauvergne Kaunas'ta

Beko'dan ayrılan Lauvergne'nin yeni adresi Kaunas oldu. temsilcisi, Fransız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:25 Son Güncelleme: 14.7.2020 15:43 ABONE OL
F.Bahçe'den ayrılan Joffrey Lauvergne Zalgris Kaunas'ta

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran deneyimli pivot Joffrey Lauvergne, Litvanya'nın yolunu tuttu. Lauvergne'nin yeni takımı Zalgris Kaunas oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko'nun 2018-19 ve 2019-20 kadrolarında yer alan Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ile yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne'ye Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası sırasıyla Egehan Arna, Gigi Datome ve Derrick Williams da takıma veda eden isimler olmuştu.

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F.Bahçe'den ayrılan Joffrey Lauvergne Zalgris Kaunas'ta
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