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'de 2 basketbolcuda corona virüsü çıktı

'da kampta olan takımlarının oyuncularına yapılan corona virüsü test sonuçları açıklandı. Yapılan bilgilendirmede 322 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde iki pozitif vakaya rastlandığı ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:14 ABONE OL
NBA'de 2 basketbolcuda corona virüsü çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi.

ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi.

NBA'de corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak. Takımlar, sezon hazırlıklarını NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta sürdürüyor.

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NBA'de 2 basketbolcuda corona virüsü çıktı
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