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Çizme’de gündem Ataman

İtalyan ’yu satın alan deneyimli koç, ile birlikte manşetlere taşındı

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Çizme’de gündem Ataman
İTALYA Basketbol 2. Ligi'nde yer alan Reale Mutua Torino'yu satın aldığını açıklayan Ergin Ataman, dün Çizme'de manşetlerdeydi. 2 sezon İtalyan Montepaschi Siena'yı çalıştıran ve 2002'de FIBA Saporta Kupası zaferine ulaştırıp bir sonraki yıl da FIBA Euroleague Final Four'unda 3. yapan deneyimli çalıştırıcı şimdi patron olarak İtalya'ya döndü. Arda Turan'ın sahip olduğu Possible Ajans'ın da ortaklar arasında yer aldığı hisse alımı sonrasında ikili ana hissedar haline geldi. Anadolu Efes'i çalıştırmaya devam edecek olan Ataman'ın, Reale Mutua Torino'nun 1. Lig'e yükselmeleri halinde hisselerin geri kalan bölümünü alacağı da öğrenildi.

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Çizme’de gündem Ataman
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