Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Bogdan Bogdanovic'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti.
Obradovic'ten sonra Fenerbahçe'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un gelmesinin ardından Fenerbahçe, transferde taarruza geçmişti.
Sarı-lacivertliler, Edgaras Ulanovas, Dwshawn Pierre, Jonathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown'ı kadrosuna katmıştı.
BİR AYRILIK DAHA!
Fenerbahçe'de Obradovic'in ardından ilk olarak Datome ile yollar ayrılmıştı. Gigi, ülkesine dönmek isterken Milano ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.
Fenerbahçe'ye geldiğinde taraftarları heyecanlandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Derrick Williams da sözleşmesinin sona ermesinin Valencia ile anlaşmıştı.
Valencia resmi hesabından Kalinic transferini duyururken, "Yeni evine hoş geldin, Nikola" ifadeleri kullanıldı.