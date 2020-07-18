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'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Beko'da değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gigi Datome ve gibi yıldızlarıyla yolları ayırırken, 5 ismi ise kadrosuna katmıştı. Ancak Fenerbahçe'de taraftarların sevgilisi bir isim daha takımdan ayrıldı.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 14:19 Son Güncelleme: 18.7.2020 14:21 ABONE OL
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve 'nin efsane isimlerinden 'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Obradovic'ten sonra 'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un gelmesinin ardından Fenerbahçe, transferde taarruza geçmişti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertliler, Edgaras Ulanovas, Dwshawn Pierre, Jonathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

BİR AYRILIK DAHA!

'de Obradovic'in ardından ilk olarak Datome ile yollar ayrılmıştı. Gigi, ülkesine dönmek isterken Milano ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

'ye geldiğinde taraftarları heyecanlandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen da sözleşmesinin sona ermesinin ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertlilerde son olarak ayrılıklara Kalinic de eklendi. Sırp basketbolcu Nikola Kalinic, tıpkı Williams gibi 'nın Basket takımına oldu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

resmi hesabından Kalinic transferini duyururken, "Yeni evine hoş geldin, Nikola" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı
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