Fenerbahçeli Malcolm Thomas Bayern Münih'te!

Bayern Münih, 31 yaşındaki Amerikalı uzun Malcolm Thomas ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Takımı yeni sezonda Koç Andrea Trinchieri'ye emanet eden Bayern Münih, takımını ülkemizden tanıdığımız bir isimle takviye etti. Alman ekibi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko kadrosuna sonradan katılan ve sarı-lacivertli formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki uzun, ortalama 14.8 dakika süre alırken 3.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle mücadele etti.