Jonathan Isaac: Diz çökerek siyahlara destek olunmaz

NBA'de Orlando Magic-Brooklyn Nets mücadelesi öncesi ulusal marş sırasında diz çökmeyen veMaç sonrası konuşan Magic oyuncusu Isaac şunları söyledi: "Black Lives Matter'a inanıyorum. Bu kararı verirken aklımdan birçok şey geçti ve onlardan biri de diz çöküp tişört giyerek bu hareketin desteklenemeyeceğiydi." Magic Başantrenörü Steve Clifford ise "Marş sırasında diz çökme konusunda kendisini rahatsız hissediyor ve ayağa kalmak istiyorsa, kimsenin bununla bir problemi olamaz" dedi.