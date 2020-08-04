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Galatasaray Amerikalı pivot 'i etti

Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, pivot ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:00 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:03 ABONE OL
Galatasaray Amerikalı pivot Zach Hankins'i transfer etti

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Zach Hankins'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zach Hankins ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 Temmuz 1996, Michigan doğumlu 2.11'lik oyuncu için, "Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz." denildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı pivot Zach Hankins ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

27 Temmuz 1996, Michigan doğumlu oyuncu 2.11 cm boyunda.

Zach Hankins kolej kariyerine NCAA Division II takımlarından Ferris State ile başladı. Üç yıl formasını giydiği Ferris State ile 2018'de şampiyonluk yaşarken sezonu 15.1 sayı, 9.7 ribaund ve 3.3 blok ortalamalarıyla tamamladı ve Yılın Oyuncusu seçildi.

Kolejdeki son yılı için Ferris State'ten ayrılarak Division I takımlarından Xavier'e transfer oldu. 10.6 sayı, 5.2 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları yakaladığı son yılının ardından profesyonel kariyerine başlangıç için Avrupa'nın yolunu tuttu.

Avrupa'daki çaylak sezonu için Temmuz 2019'da CEZ Nymburk ile sözleşme imzaladı. Basketball Champions League'de de forma giyen oyuncu sezonu 11.1 sayı, 6.8 ribaund ve 2.3 blok ortalamalarıyla tamamladı ve etkileyici bir çaylak yılını geride bıraktı. Mayıs 2020'de İsrail'de devam eden sezonu tamamlamak için Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Bir diğer yeni transferimiz Alex Hamilton ile aynı formayı giyerken görev aldığı dört maçta 11.5 sayı, 7.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalayarak Maccabi Rishon'u İsrail Ligi'nde finale taşıyan isimlerden biri oldu.

Saha içindeki enerjisi ve hırsıyla ön plana çıkan Zach Hankins, tam sahayı hızlı şekilde koşabilmesi ve çember koruyuculuğuyla da dikkat çekiyor.

Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz."

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Galatasaray Amerikalı pivot Zach Hankins'i transfer etti
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