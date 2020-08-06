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Sıra salonlarda

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Sıra salonlarda
Futbolda sezonun 11 Eylül'de başlayacağının açıklanmasından sonra gözler basketbol ve voleybol liglerine çevrildi. Basketbolda kura çekimi 24 Ağustos'ta yapılacak ve sezon 26 Eylül'de start alacak. TBF de kulüplere önceki gün gönderdiği mesajda sezonun seyircili ya da kısmi seyircili olarak başlayacağını bildirdi. TBF CEO'su Ömer Onan da basketfaul.com'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk başlayacak lig olan futbol, bir kriter olacak. Açık sahada oynanan futbola seyirci alınmazsa, salona seyirci alınmayacağı gerçeği kendiliğinden ortaya çıkar. En iyi durumda dahi ligin ilk haftalarında salona alınacak seyirci yüzde 40 ile sınırlı olur" dedi.

Filede start 4 Eylül'de
Voleybolda sezon 4 Eylül'deki Türkiye Kupası maçları ile başlıyor. Hem erkeklerde hem de kadınlarda 16'şar takım 4'erli gruplar halinde karşılaşacak ve ilk ikiye girenler çeyrek finale kalacak. Çeyrek final maçlarının tarihleri daha sonra belli olacak. Erkekler ve kadınlarda Süper Kupa maçları 8 ve 9 Eylül'de oynanacak. Erkeklerde Fenerbahçe ile Arkas, kadınlarda ise VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak. Bu maçların nerede oynanacağına dair çalışmalar sürüyor. Lig ise 12 Eylül'de start alacak. Ancak tribünlere seyirci alınıp alınmayacağı veya hangi oranda alınacağı henüz belli değil.

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