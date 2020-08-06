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'da çalışmalarını sürdüren 'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon forması giyen genç basketbolcu, 2 yıl siyah-beyazlı formayı terletecek.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 14:03 ABONE OL
Son dakika: Egehan Arna Beşiktaş'ta!

Basketbol'da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Egehan Arna'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen genç basketbolcu, 2 yıl siyah-beyazlı formayı terletecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Erkek Basketbol Takımımız, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, 1997 doğumlu, 202 cm boyundaki genç forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Egehan Arna kimdir?

5 Ocak 1997 doğumlu olan Egehan Arna, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı.

İlk olarak 2015-2016 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 16 karşılaşmada süre aldı.

2016-2017 sezonunda 19 lig maçında parkede yer alan başarılı oyuncu; 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2017-2018 sezonunda 27 karşılaşmada süre alan Egehan; 4.1 sayı ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonunda 23 lig maçında parkeye çıkan oyuncu; 5.4 sayı, 1.9 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı.

Son sezonunda ise (2019-2020) 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.

Milli Takımlarda 57 kez forma giyen Egehan Arna 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. "

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Son dakika: Egehan Arna Beşiktaş'ta!
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