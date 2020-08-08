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'de Kokoskov sağlık kontrolünden geçti!

Beko'da Obradovic'ten boşalan başantrenörlük koltuğuna getirilmişti. Sırp antrenör bugün sağlık kontrolünden geçti.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:53 ABONE OL
Fenerbahçe'de Kokoskov sağlık kontrolünden geçti!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı geçtiğimiz ay, yollarını ayırdığı Obradovic'in yerine bir başka Sırp başantrenör Igor Kokoskov'la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan başantrenörümüz Igor Kokoskov, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Başantrenörümüz Kokoskov'un sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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Fenerbahçe'de Kokoskov sağlık kontrolünden geçti!
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