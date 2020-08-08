TBF’den çok seçenekli protokol

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19'a karşı, "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıkladı. Erkeklerde 26 Eylül, kadınlarda 3 Ekim'de başlayacak ligler ile ilgili bütün ihtimaller protokolde yer aldı. Buna göre Süper Ligİlk iki etapta sorun yaşanırsa sezonu sonuçlandırma süreci yani 3. etap devreye girecek. Maçların durması ve devamına imkân kalmadığına karar verilmesi durumunda iseilan edilecek. Öte yandan hazırlık maçlarından 48 saat önce takımlara Kovid- 19 testi yapılacak.