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TBF’den çok seçenekli protokol

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19'a karşı, "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıkladı. Erkeklerde 26 Eylül, kadınlarda 3 Ekim'de başlayacak ligler ile ilgili bütün ihtimaller protokolde yer aldı. Buna göre Süper Lig 26 Eylül'de başlayamaz ya da ilk 8 hafta içinde maçlar durdurulursa, Kısaltılmış Sezon devreye girecek. İlk iki etapta sorun yaşanırsa sezonu sonuçlandırma süreci yani 3. etap devreye girecek. Maçların durması ve devamına imkân kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek. Öte yandan hazırlık maçlarından 48 saat önce takımlara Kovid- 19 testi yapılacak.

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TBF’den çok seçenekli protokol
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