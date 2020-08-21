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Galatasaray'ın yeni transferi 'in sözleşmesi feshedildi

'nın yeni transferi , sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı. Deneyimli oyuncu, 'öngörülemeyen bir sebep' derken, Galatasaray ise basketbolcunun sağlık sorunu olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 18:11 ABONE OL
Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Zach Hankins, öngörülemeyen sebeplerden dolayı takımla sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı takıma yeni transfer Hankins'ten şok bir haber geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zach Hankins, "Öngörülemeyen sebeplerden dolayı, İstanbul'da yaşamaya daha başlayamadan Galatasaray ile yolları ayırdığımı üzülerek açıklıyorum. Kulübe iş birliği, bana olan ilgileri ve taraftarların inanılmaz destekleri için minnettarım. Ailem, takım ve ben gelecekte beni bekleyen her şey için heyecanlı ve hazırız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ise resmi sitedinden yaptığı açıklamada, oyuncunun sağlık sorunları olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır.

Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz."

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Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'in sözleşmesi feshedildi
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