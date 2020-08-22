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yıldızlaştı Clippers Dallas'ı devirdi

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Giriş Tarihi: 22.8.2020 10:44 ABONE OL
Kawhi Leonard yıldızlaştı Clippers Dallas'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Clippers, Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Mavericks'i 130-122 yendi.

Seride 2-1 üstünlük yakalayan Clippers'ta Leonard'ın yanı sıra Landry Shamet 18, Ivica Zubac 15, Marcus Morris 14 sayı üretti.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 13 ribauntla takımının en etkili ismi oldu. Karşılaşmada sol ayak bileğinden sakatlanan Luka Doncic 13 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Tim Hardaway Jr ve Seth Curry 22'şer sayılık performans sergiledi.

SON ŞAMPİYON SERİYİ 3-0'A GETİRDİ

Son şampiyon Toronto Raptors, Brooklyn Nets karşısında 117-92 kazanarak play-off ilk tur serisinde durumu 3-0'a getirdi.

Raptors'ta Pascal Siakam 26, Fred VanVleet 22, Serge Ibaka 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nets'te Tyler Johnson'ın 23, Caris LeVert'in 15 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-87 (2-1)

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 92-117 (0-3)

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 94-102 (0-3)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-130 (1-2)

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Kawhi Leonard yıldızlaştı Clippers Dallas'ı devirdi
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