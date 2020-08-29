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'in eski yıldızı 'dan acı haber

'in eski yıldızlarından , hayatını kaybetti. 53 yaşındaki basketbolcunun vefat haberi, NBA öncesi oynadığı 'nin hesaplarından duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 29.8.2020 19:21 ABONE OL
NBA'in eski yıldızı Clifford Robinson'dan acı haber

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Clifford Robinson, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Robinson'ın NBA öncesi basketbol oynadığı Connecticut Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "UConn basketbol ailesi, efsanevi bir oyuncu ve insan olan Clifford Robinson'ın yasını tutuyor. Bu zor zamanda en iyi dileklerimiz ve dualarımızla Cliff'in ailesinin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

NBA'de 18 yıllık kariyeri boyunca Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors ve New Jersey Nets formaları giyen Robinson, 1993'te en iyi 6. adam ödülünü kazanmış, 1994'te ise all-star seçilmişti.

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NBA'in eski yıldızı Clifford Robinson'dan acı haber
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