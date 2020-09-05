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Başkanı Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi

Federasyonu Başkan , Başkan 'a "Türkiye'nin " ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 01:24 Son Güncelleme: 6.9.2020 01:25 ABONE OL
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

TBF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi
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