Galatasaray Doğa Sigorta Jonathan Williams'ı transfer etti

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li uzun Johnathan Williams'ı kadrosuna kattı. NBA patentli 2.06 boyundaki yıldız basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı uzun Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

2.06 cm boyunda olan oyuncu uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.

22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, görkemli bir lise kariyerinin ardından kolej tercihini Missouri'den yana kullandı. Missouri'deki ikinci yılında 11.9 sayı ve 7.1 ribaund istatistikleri tutturdu. Kolejdeki üçüncü yılında Gonzaga'ya transfer oldu. Gonzaga'daki mezuniyet senesinde 13.4 sayı, 8.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı ve konferansının en iyi beşine seçildi.

2018-19 sezonunun başında Los Angeles Lakers ile G-League'i de içeren çift yönlü kontrat imzaladı. O sezon NBA'de 24 maça çıktı ve 6.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Sezon bitiminde İsrail temsilcisi Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Rishon'da sahaya çıktığı 18 maçta 11.7 sayı ve 9.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı ancak Aralık 2019'da NBA'den aldığı teklifleri değerlendirerek Avrupa'daki kariyerini kısa kesti. Washington Wizards ile çift yönlü kontrat imzalayan Johnathan Williams, playoff şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.

Alt yaş kategorilerinde ABD Milli Takımı forması da giyen oyuncu 2011 ve 2012'de U16 Amerika ve U17 Dünya Şampiyonlukları da yaşadı.

Atletizmi, çabuk ayakları ve sahayı koşabilme yetileriyle ön plana çıkan Johnathan Williams yeni sezonda takımımızın formasını giyecek.

Oyuncumuza hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.