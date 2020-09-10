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'da corona virüsü şoku!

Doğa Sigorta Erkek Takımı'nda yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu bir oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 22:18 Son Güncelleme: 10.9.2020 22:39 ABONE OL
Galatasaray'da corona virüsü şoku!

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.

Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte iki oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a geri dönmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Galatasaray'da corona virüsü şoku!
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