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Basketbol Turnuvası'nda şampiyon !

Basketbol Turnuvası'nın son maçında TOFAŞ'ı 84-78 yenen , oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 18:09 ABONE OL
Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda şampiyon Anadolu Efes!

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda 2'nci aşamanın da şampiyonu Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar finalde Tofaş'ı 84-78 mağlup ederek kupaya uzandı.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva 1'de Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta, BC Dnipro, Anadolu Efes, Cverna Zvezda yer almıştı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuva 1'de şampiyonluğu Anadolu Efes elde etmişti.

TURNUVA 2'DE DE ŞAMPİYON

Turnuvanın 2'nci aşamasında ise Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Crvena Zvezda mücadele etti.

Turnuva 2, organizasyonun ilk aşamasının şampiyonu Anadolu Efes ve ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşması ile 8 Eylül'de başladı. Gloria Cup 2020, bugün Anadolu Efes-Tofaş finaliyle sona erdi. Sahadan 84-78 galip ayrılan Anadolu Efes, Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin de şampiyonu oldu.

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Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda şampiyon Anadolu Efes!
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