ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediye oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü'nün ligden çekilen Bandırma Basketbol'un yerine 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.



TBF'den yapılan açıklamada, bugün itibarıyla tamamlanan "ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme başvurusu" süreci sonucunda, başvuru yapan Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü, Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Yalova Spor Basketbol Kulübü arasından Fethiye Belediye'nin seçildiği ve Muğla ekibinin 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.



Öte yandan Lokman Hekim Fethiye Belediye'nin bir üst lige alınmasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde oluşan takım eksikliği ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü'nün TBL'ye yükseltilmesiyle tamamlandı.



TBF'den yapılan açıklamada şu şekilde: "Bandırma Basketbol İhtisas A.Ş. basketbol takımının ligden çekilme bildirimi nedeniyle 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takım arasında oynanmasına ilişkin Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu kararına yapılan itiraz neticesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun yeni bir başvuru süreci açılmasına yönelik verdiği kararına uygun olarak, 18 Eylül 2020 tarihine kadar verilen süre sona ermiştir. Verilen süre içerisinde Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ikincisi Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü, üçüncüsü Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve sekizincisi Yalova Spor Basketbol Kulübü tarafından yapılan lisans başvuru dosyaları, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nda aranan koşullar yönünden incelenmiştir. Yönetim Kurulumuz; talimatlardaki koşulları sağlayan üç kulüp arasında, 2019-2020 sezonu TBL sıralama önceliğini dikkate alarak Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü'ne ulusal lisans verilmesine ve takımın 2020-2021 sezonunda ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas A.Ş. basketbol takımının yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmasına karar vermiştir. Ayrıca aynı toplantıda, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü'nün bir üst lige alınmasıyla TBL'de oluşan takım sayısındaki azalmanın, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde birinci sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü basketbol takımının TBL'ye alınarak tamamlanmasına karar verilmiştir."