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seriyi 3-1 yaptı!

'de 'i 112-109 yenen , finalinde seriyi 3-1'e getirdi. Heat'in çaylak yıldızı , attığı 37 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı.

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:21 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:25 ABONE OL
Miami Heat seriyi 3-1 yaptı!

NBA'de Boston Celtics'i 112-109 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi.

Heat, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Celtics'i 112-109 mağlup ederek, serinin dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Jimmy Butler 24 sayı, 9 ribaunt, 3 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Bam Adebayo 20, Goran Dragic ise 22 sayıyla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 28, Jaylen Brown'ın 21 ve Kemba Walker'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (2-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edilecek.

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Miami Heat seriyi 3-1 yaptı!
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