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finaline bir adım daha yaklaştı!

finalinde 'ı 114-108 yenen , seriyi 3-1'e getirdi. 'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmadan galip ayrılan Lakers, NBA finaline bir adım daha yaklaştı.

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Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:03 ABONE OL
Los Angeles Lakers NBA finaline bir adım daha yaklaştı!

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi.

Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti. Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek.

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Los Angeles Lakers NBA finaline bir adım daha yaklaştı!
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