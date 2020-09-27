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- Aytemiz | CANLI

'in 2. haftasında , 'nda Aytemiz 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Maçın sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 13:29 ABONE OL
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya mağlup olan ev sahibi Çaykur Rizespor, ligdeki ilk puanlarını kazanma hedefinde. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor'a yenilen ve ikinci haftada ise sahasında Kayserispor'u mağlup eden Aytemiz Alanyaspor ise Rize deplasmanında kazanmak istiyor.

11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Doğan, Boldrin, Michalak, Remy.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efkan, Tayfur, Mustafa Pektemek, Babacar.

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Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
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