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Kazan 89-88

ULEB A Grubu ikinci hafta maçında , 'da Kazan'a konuk oldu. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan 89-88'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 21:09 ABONE OL
UNICS Kazan 89-88 Bahçeşehir Koleji

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın UNICS Kazan takımına deplasmanda 89-88 yenildi.

Kazan Basketbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-25 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-47 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte maça ağırlığını koyan UNICS Kazan, farkı açarak son bölüme 70-61 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte oyunda denge sağlayan Bahçeşehir Koleji, bitime 1 dakika kala öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 89-88 yenik ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ilk kez galip geldi.

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UNICS Kazan 89-88 Bahçeşehir Koleji
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