Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA şampiyonluğu için bir maç kaldı! Miami Heat 96 – 102 Los Angeles Lakers

şampiyonluğu için bir maç kaldı! 96 – 102

finallerinde dördüncü maç geride kaldı. Batı şampiyonu , Doğu şampiyonu ’i 102 – 96’lık skorla mağlup ederek seriyi 3-1’e getirdi ve şampiyonluk için büyük bir adım attı.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 07:55 Son Güncelleme: 7.10.2020 07:55 ABONE OL
NBA şampiyonluğu için bir maç kaldı! Miami Heat 96 – 102 Los Angeles Lakers

NBA finallerinde dördüncü maç geride kaldı. Batı şampiyonu Los Angeles Lakers, Doğu şampiyonu Miami Heat'i 102 – 96'lık skorla mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi. Lakers'a galibiyeti getiren isimler 28 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynayan LeBron James ile 22 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynayan Anthony Davis oldu. Öte yandan Lakers ekibin de Kentavious Caldwell-Pope da dördüncü çeyreğin son dakikalarında attığı basketlerle, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Miami Heat'de ise bir önceki maçın kahramanı Jimmy Butler, 22 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, takımının da en skorer ismi oldu. Butler'a destek 21 sayıyla oynayan Tyler Herro'dan geldi.

4 maç kazananın NBA şampiyonu olacağı finallerde bir sonraki maç, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece oynanacak. Lakers kazandığı takdirde NBA şampiyonluğunu ilan edecek, mücadeleye kazananın Heat olması durumunda ise seri altıncı maça gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir? Serdar Oral vefat etti!
6 Ekim 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da çok ses getirecek BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
Son Dakika! Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Serdar Oral sessiz sedasız defnedildi
Dün akşam MasterChef’te eleme adayları kim oldu? 6 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm hemen izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm izle ATV'de!
Son dakika haberleri: İşte Dağlık Karabağ çatışmalarındaki son durum! İlham Aliyev'den kritik açıklamalar geldi...
SON DAKİKA HABER- Meteoroloji’den hava durumu uyarısı geldi! O iller için sağanak yağış ve dolu uyarısı bekleniyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat
Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA şampiyonluğu için bir maç kaldı! Miami Heat 96 – 102 Los Angeles Lakers
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA