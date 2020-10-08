Avrupa'da Türk derbisi Fenerbahçe'nin! Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

Basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko organizasyonda ikinci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ikinci maçını da kaybetti. Sarı-lacivertli ekibin ribauntlarda Anadolu Efes'e 44-22 üstünlük sağlaması da dikkati çekti.

Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikasını Fenerbahçe Beko, Ulanovas'ın etkili oyunuyla 10-7 üstün geçti. Simon'un hücumda verdiği 8 sayılık katkıyla 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakikada skoru 17-10'a getirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun Melih Mahmutoğlu, Brown ve Vesely ile bulduğu basketlere Micic, Pleiss ve Dunston'la yanıt veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, 9-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada öne geçti: 23-25. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği kalan bölümde sarı-lacivertli ekip, De Colo'nun skorer oyunuyla soyunma odasına 42-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Takımlar, ilk 5 dakikada 6'şar sayı kaydedebildi. Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un üst üste kazandırdığı basketlerle 28. dakikada öne geçti: 51-50. Son bölümde dış atışlardan peş peşe 3 isabet bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 61-54 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Simon ve Anderson'un art arda basketleriyle 35. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 62-63. Yaptığı etkili savunmayla lacivert-beyazlı takımı top kayıplarını zorlayan ve savunma ribauntlarında hata yapmayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun basketiyle 38. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 64-74. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

MAÇ SONUCU: ANADOLU EFES 71-80 FENERBAHÇE BEKO

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 54-61 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 35-42 FENERBAHÇE BEKO

İLK ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 23-16 FENERBAHÇE BEKO

İLK MAÇ 1996'DA KORAÇ KUPASI'NDA...

Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.

Rakibini 16 Ocak 1996'da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE BEKO'DAN ANADOLU EFES'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK...

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.

Avrupa'da iki takım arasında daha önce oynanan 16 maçın 11'ini sarı-lacivertliler, 5'ini ise lacivert-beyazlılar kazandı.

EN FAZLA TÜRK DERBİSİNE FENERBAHÇE ÇIKTI...

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.

Fenerbahçe, 32 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22'sini kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi 30 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 17 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 40 MAÇ OYNANDI...

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 40 kez Türk takımları birbirine rakip oldu. Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında rekor kırdı