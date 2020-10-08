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CANLI | - Beko

Euroleague'in 2. hafta mücadelesi Türk derbisine sahne oluyor. , 'de Beko'yu konuk ediyor. Ligin ilk haftasında Anadolu Efes Zenit'e yenilmişti. Fenerbahçe Beko ise Kızılyıldız'ı evinde mağlup etmişti. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko müsabakasını sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 20:28 Son Güncelleme: 8.10.2020 21:09 ABONE OL
CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Türk derbisinde karşı karşıya geliyor.

Ligin ilk haftasında Zenit'e 73-69 kaybeden Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 77-63 deviren sarı-lacivertlileri konuk ediyor.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı saat 20:30'da başladı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Mücadele beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR | ANADOLU EFES 35-39 FENERBAHÇE BEKO

İLK ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 23-16 FENERBAHÇE BEKO

İLK MAÇ 1996'DA KORAÇ KUPASI'NDA...

Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.

Rakibini 16 Ocak 1996'da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE BEKO'DAN ANADOLU EFES'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK...

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.

Avrupa'da iki takım arasında daha önce oynanan 16 maçın 11'ini sarı-lacivertliler, 5'ini ise lacivert-beyazlılar kazandı.

EN FAZLA TÜRK DERBİSİNE FENERBAHÇE ÇIKTI...

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.

Fenerbahçe, 32 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22'sini kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi 30 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 17 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 40 MAÇ OYNANDI...

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 40 kez Türk takımları birbirine rakip oldu. Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.

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CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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