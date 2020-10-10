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Doğa Sigorta 97-89 | MAÇ SONUCU

Basketbol Ligi'nin 3'üncü haftasında Doğa Sigorta ile Sompo Sigorta karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 97-89 üstünlüğü ile tamamlandı. Galatasaray bu sonuçla 2. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar 3. maçından da boynu bükük ayrıldı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 17:51 Son Güncelleme: 10.10.2020 18:01 ABONE OL
Galatasaray Doğa Sigorta 97-89 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 97-89 yendi.

Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Beşiktaş üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Maçın başında alan savunmasında başarılı olan Beşiktaş, Alperen Şengün'ün boyalı alandan bulduğu basketle 6. dakikada 8 sayılık üstünlük (18-10) yakaladı. Baskılı savunmayla rakibini hataya iten Galatasaray, Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketiyle 8. dakikada 18-18 beraberliği yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncunun son saniye basketiyle de ilk periyodu 26-24 önde geçti.

Periyodun başında Ercan Osmani'nin basketiyle 28-26'lık skorla üstünlüğü tekrar eline alan Beşiktaş karşısında Galatasaray, Hamilton'ın hızlı hücum sonunda bulduğu basketlerle 18. dakikada 41-41 beraberliği sağladı. Kalan bölümde alan savunmasında başarılı olan siyah-beyazlı ekip, Ercan Osmani ile bir kez daha sayı üretti ve soyunma odasına 48-47 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında alan savunmasıyla boyalı alanı rakibine kapatan ve hücumda etkili olan Galatasaray, 6-0'lık seriyle 22. dakikada skoru lehine çevirdi: 52-48. Williams ile bulduğu basketlerle 3. periyodu 13 sayı üstünlükle (77-64) tamamladı.

Galatasaray, son periyotta rahat sayılar üretti ve Macon'un 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 89-72. Ercan Osmani ile Alperen Şengün'e topu indirmeyi başaran Beşiktaş, 39. dakikada farkı 6 sayıya kadar (93-87) indirdi. Son bölümde hata yapmayan Galatasaray, karşılaşmayı 97-89 kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Hamilton 9, Ayberk Olmaz 12, Williams 17, Hunter 9, Göksenin Köksal 5, Macon 18, Yiğit Arslan 8, Ragıp Berke Atar 8, Caner Erdeniz, Motum 11

BEŞİKTAŞ: Mehmet Yağmur, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 27, Alperen Şengün 27, Egehan Arna 11, Sadık Emir Kabaca 7, Furkan Haltalı, Eray Akyüz, Sedat Ali Karagülle 3

1. PERİYOT: 26-24

DEVRE: 47-48

3. PERİYOT: 77-64

5 FAULLE ÇIKANLAR: 32.21 Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş), 36.26 Hunter (Galatasaray)

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Galatasaray Doğa Sigorta 97-89 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
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