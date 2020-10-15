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Euroleague dördüncü maçında temsilcimiz , deplasmanda Litvanya ekibi ile karşılaşıyor. Efes, ilk 3 maçında 1 galibiyet elde ederken, rakibi ise sezona 3'te 3 ile başladı ve Euroleague lideri konumunda. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 19:53 Son Güncelleme: 15.10.2020 20:04 ABONE OL
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes | CANLI

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'deki 4. maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Euroleague'deki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini almıştı. Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı. Temsilcimiz, rakibinin serisini bozmak için parkede.

ZALGİRİS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Zalgirio Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00'de başlayan mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise sabah.com.tr'de olacak.

CANLI SKOR
ZALGIRIS KAUNAS : 3
ANADOLU EFES : 2

Fenerbahçe Beko 77-78 CSKA Moskova | MAÇ SONUCU

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Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes | CANLI
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