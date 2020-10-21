Bahçeşehir’in gücü yetmedi

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup'ta sezonun 4. haftasında Sırbistan ekibi Partizan'ı ağırladı. Kırmızı Ejderhalar, karşılaşmadan 82-76'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maça5'lisiyle çıkan temsilcimiz, ilk periyoda iyi başlamasına rağmen 2. çeyreğe 19-13 geride girdi. Bu bölümde oyuna ağırlığını koyansoyunma odasına 39-38 önde gitti. Karşılaşmanın son iki periyodu kıran kırana geçti. İki ekip de karşılıklı sayılar bulurken, Partizan son çeyreğe 59-56 üstün gitti. Maçın son bölümündeBaşantrenör Zafer Aktaş'ın talebeleri, EuroCup'taki 4. müsabakasından da boynu bükük ayrıldı. Erick Green, Bahçeşehir adına 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle en skorer olurken, Partizan'da Miller-McIntyre 22 sayı kaydetti.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş, gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Partizan'ı da tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı. "UNICS Kazan deplasmanındaki bizce haksız mağlubiyetten sonra biraz moral bozukluğu vardı ama bugün özellikle ilk yarıda ribaundlarda önceki birkaç maçtan daha iyiydik. Ne var ki maçın sonunda farkı yaratan faktör de alamadığımız ribaundlar oldu. Maçın sonuna kadar mücadele eden Partizan'ı tebrik ediyorum. Oyun kurucuları Miller- McIntyre son bölümde çok etkiliydi. İyi müdafaa yapmadık diyemem" ifadelerini kullandı.bu sezon büyük umutlarla başlayan Bahçeşehir Koleji, Sırp ekibi Partizan'ı salladı ama yıkamadı. Gruptaki ilk 3 maçından yenilgi ile ayrılan, Kazan karşısında galibiyetin ucundan dönen ekibimiz bir kez daha fırsat tepti. İlk periyoda iyi başlayan Bahçeşehir, Erick Green'in sayıları ve Jamal Jones'un savunma performansı ile 03.34'ü 9-6 önde kapattı. Ancak sonrasında bir türlüPartizan maçın hakimiyetini de eline geçirdi. Üst üste bulduğu skorlarla Sırp ekibi 5.18'i 15-9 önde kapattı. Hücumdaki etkisi azalan Bahçeşehir, ilk periyodu 24-17 yenik kapattı. İkinci periyoda konuk takım hücumda daha iyi top çevirip doğru isimleri bularak başlayınca fark 12'ye kadar da açıldı. Sonrasında Erick Green takımını ayağa kaldıran isim oldu. Erkan Yılmaz'ın da katkısı sonrasında ilk devrenin bitimine 8 dakika kala yeniden oyuna giren Bahçeşehir, skor 28-36 iken molaya gitti. Ardından ise muhteşem bir seriye imza atarak (7-0)ve İlk yarıyı da 39-38 önde bitirdi. Üçüncü periyotta ribaundlarda, sakatlık nedeniyle kullanamadığıekibimiz bu bölümü ise 59-56 geride tamamladı. Mücadelenin son 5 dakikasına girilirken 65-65 son bölümde Partizan hücumlarına savunma direnci ile karşı koyamayan Bahçeşehir sahadan da 82-76 yenik ayrıldı. UNICS Kazan maçında alınan ve haksız olduğu aşikar yenilgi sonrasında bu kez galibiyete çok yakındı temsilcimiz. Ancak bir kez daha ribaundlardaki sorunlar nedeniyle EuroCup'ta galibiyetin uzağında kaldı