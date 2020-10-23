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F.Bahçe atına’da yıkıldı

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
F.Bahçe atına’da yıkıldı
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi. Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti. Sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indirdi. Hakem hatalarına isyan eden Koç Igor Kokoskov diskalifiye edildi. Son periyoda da 62-56 önde giren ev sahibi, salondan 82-68 galip ayrıldı. Kanarya, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertli takımda Brown 17 sayıyla oynadı.

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F.Bahçe atına’da yıkıldı
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