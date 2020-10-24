Ev sahibi Fenerbahçe

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'nde B Grubu maçlarına Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ev sahipliği yapmasına karar verdi. Koronavirüs nedeniyle turnuvanın yeni ve daha kısa formatla dörderli 4 grupta, belirli merkezlerde düzenlenmesi kararı alındı.Sarılacivertli takımın grubu şu şekilde: USK Prag (Çekya), F.Bahçe Öznur Kablo, Asvel Feminin (Fransa), Arka Gdynia (Polonya).