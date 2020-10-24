Ev sahibi Fenerbahçe

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Koronavirüs nedeniyle basketbol maçlarını bir merkezde toplayan FIBA, Kanarya’nın bulunduğu B Grubu’nu sarı-lacivertlilerin sahasına verdi

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'nde B Grubu maçlarına Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ev sahipliği yapmasına karar verdi. Koronavirüs nedeniyle turnuvanın yeni ve daha kısa formatla dörderli 4 grupta, belirli merkezlerde düzenlenmesi kararı alındı. Grup maçları 29 Kasım- 5 Aralık 2020 tarihlerinde, ikinci tur maçları 17-23 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak. Sarılacivertli takımın grubu şu şekilde: USK Prag (Çekya), F.Bahçe Öznur Kablo, Asvel Feminin (Fransa), Arka Gdynia (Polonya).

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