Ev sahibi Fenerbahçe

Koronavirüs nedeniyle basketbol maçlarını bir merkezde toplayan FIBA, Kanarya’nın bulunduğu Avrupa Ligi B Grubu’nu sarı-lacivertlilerin sahasına verdi
Giriş Tarihi: 24.10.2020ABONE OL
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'nde B Grubu maçlarına Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ev sahipliği yapmasına karar verdi. Koronavirüs nedeniyle turnuvanın yeni ve daha kısa formatla dörderli 4 grupta, belirli merkezlerde düzenlenmesi kararı alındı. Grup maçları 29 Kasım-5 Aralık 2020 tarihlerinde, ikincitur maçları 17-23 Ocak 2021tarihlerinde oynanacak. Sarılacivertli takımın grubu şu şekilde: USK Prag (Çekya), F.Bahçe Öznur Kablo, Asvel Feminin (Fransa), Arka Gdynia (Polonya).