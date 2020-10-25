Bahçeşehir güle oynaya

ING Basketbol Ligi’nin 5. haftasında Büyükçekmece’ye konuk olan Kırmızı Ejderhalar, mücadeleyi farklı kazandı. Kontrolü baştan sona elinde tutan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ligdeki beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı. İsmet Akpınar 21 sayıyla maçın yıldızı olurken, Green 13, Owens 12 sayı kaydetti
Giriş Tarihi: 25.10.2020ABONE OL
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu. Kırmızı Ejderhalar,başından sonuna kadar üstüngötürdüğü maçı 92-66 kazanıpligdeki üçüncü galibiyetini aldı. İlk beş dakikayı 9-5 önde geçen Bahçeşehir, ilk çeyreği 21-14 üstün kapattı. İkinci çeyreğe Jamal Jones'un üst üste beş sayısıyla başlayan konuk ekip, farkı ilk kez çift hanelere çıkardı ve skor 26-16'ya geldi. Mavi-kırmızılılar, ikinci çeyreğin son bölümünde rakibine kolay sayı imkanı verse de soyunma odasına 39-28 öndegitti. Bahçeşehir, ikinci yarıya Rıdvan Öncel'in hücumdaki etkili oyunuyla başladı ve üçüncü periyodu da 62-50 ile bitirdi. Oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı Ejderhalar, mücadeleyi 92-66 kazanıp iki hafta sonra galip gelmeyi bildi. Bahçeşehir Kolejiadına maçın en skorer isimleri;21 sayıyla İsmet Akpınar(2 asist, 2 top çalma), 13 sayıylaErick Green (2 ribaund, 1asist) ve 12 sayıyla Josh Owens(3 ribaund, 2 asist) oldu.
'ZORLU SÜREÇTE ÖNEMLİBİR GALİBİYET ALDIK'
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Aktaş, maçın ardından şunları söyledi: "Zor bir süreçten geçtik. İlk dört haftayı çok iyi oynayan bir takıma karşı kritik bir maça çıktık. Bizim de çıktığımız zor fikstürü düşünürsek kolay bir maç değildi. Uzun bir süreden sonra ilk defaüç gün üst üste tam takım idman yapabildik.Bütün oyuncularımızı sağlıklı birşekilde oynatabildiğimiz ve hepsindenfaydalanabildiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımın gösterdiği mücadeleden ve galibiyetten memnunum."
Bundan sonraki maçlarına da değinen Aktaş, "Sırada yine zor bir EuroCup maçımız var, pazartesi günü (yarın) İtalya'ya seyahat edeceğiz. Umuyoruz ki Avrupa'da da ilk galibiyetimizialarak Bahçeşehir ailesini sevindireceğiz." Bu arada Bahçeşehir, sıradaki maçında EuroCup beşinci hafta kapsamında İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia'ya çarşamba günü konuk olacak.
13
Bahçeşehir'de 13 sayı atan Erick Green, bunun yanına iki ribaund ve 1 de asist ekledi.
1
3 dakika süre alan Deniz Kılıçlı, takımı adına 1 ribaund alarak maçı tamamladı.