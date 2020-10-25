Bahçeşehir güle oynaya

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu.İlk beş dakikayı 9-5 önde geçen Bahçeşehir, ilk çeyreği 21-14 üstün kapattı. İkinci çeyreğe Jamal Jones'un üst üste beş sayısıyla başlayan konuk ekip, farkı ilk kez çift hanelere çıkardı vegeldi. Mavi-kırmızılılar, ikinci çeyreğin son bölümünde rakibine kolay sayı imkanı verse de soyunma odasınaBahçeşehir, ikinci yarıya Rıdvan Öncel'in hücumdaki etkili oyunuyla başladı ve üçüncü periyodu da 62-50 ile bitirdi. Oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı Ejderhalar, mücadeleyi 92-66 kazanıp iki hafta sonra galip gelmeyi bildi.Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Aktaş, maçın ardından şunları söyledi: "Zor bir süreçten geçtik. İlk dört haftayı çok iyi oynayan bir takıma karşı kritik bir maça çıktık. Bizim de çıktığımız zor fikstürü düşünürsek kolay bir maç değildi.Oyuncularımın gösterdiği mücadeleden ve galibiyetten memnunum."Bundan sonraki maçlarına da değinen Aktaş, "Sırada yine zor bir EuroCup maçımız var, pazartesi günü (yarın) İtalya'ya seyahat edeceğiz.Bu arada Bahçeşehir, sıradaki maçında EuroCup beşinci hafta kapsamında İtalya temsilcisiçarşamba günü konuk olacak.Bahçeşehir'de 13 sayı atan Erick Green, bunun yanına iki ribaund ve 1 de asist ekledi.3 dakika süre alan Deniz Kılıçlı, takımı adına 1 ribaund alarak maçı tamamladı.