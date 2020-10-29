Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk oluyor.

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MACCABI 38-35 FENERBAHÇE BEKO | İlk yarı sonucu

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Turkish Airlines EuroLeague'de 22 Ekim Perşembe günü Panathinaikos'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Lorenzo Brown'un 17, Ahmet Düverioğlu'nun ise 15 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk 5 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 25 Ekim Pazar günü Aliağa Petkim Spor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 93-70 yenerek beşte beş yaptı. Sarı-lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 14, Edgaras Ulanovas 13, Lorenzo Brown ise 12 sayı buldu.

Fenerbahçe'de bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel bu mücadelede forma giyemeyecek.