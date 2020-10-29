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Maccabi Playtika - Beko | CANLI

Euroleague'nin 6. haftasında Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşıyor. Mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 22:08 Son Güncelleme: 29.10.2020 23:02 ABONE OL
Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk oluyor.

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MACCABI 38-35 FENERBAHÇE BEKO | İlk yarı sonucu

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Turkish Airlines EuroLeague'de 22 Ekim Perşembe günü Panathinaikos'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Lorenzo Brown'un 17, Ahmet Düverioğlu'nun ise 15 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk 5 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 25 Ekim Pazar günü Aliağa Petkim Spor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 93-70 yenerek beşte beş yaptı. Sarı-lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 14, Edgaras Ulanovas 13, Lorenzo Brown ise 12 sayı buldu.

Fenerbahçe'de bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel bu mücadelede forma giyemeyecek.

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Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko | CANLI
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