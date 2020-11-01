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Türk basketbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk basketbolunun ve 'ın efsanelerinden eski basketbolcu ve antrenör , 88 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 22:47 Son Güncelleme: 1.11.2020 22:53 ABONE OL
Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit hayatını kaybetti

Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanelerinden eski basketbolcu ve antrenör Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Basketbolculuk döneminde Darüşşafka Lisesi'nden Galatasaray'a geçen ve 1950'li yıllarda 'Yenilmez Armada'nın lakaplı takımın en skorer oyuncusu olan Yalçın Granit, Avrupa basketboluna da damga vurmuştu.

Fransa'nın Paris takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı. Milli takımla 3 Avrupa Şampiyonası'na katılan ve takımın en skorer isim olan Granit, 1952 Helsinki Olmipiyat Oyunları'nda da ay-yıldızlı forma ile mücadele etti.

Yalçın Granit'in hayatı oğlu Ali Granit tarafından "Adanmak" adıyla kitaplaştırıldı.

YALÇIN GRANİT KİMDİR?

17 Eylül 1932 doğumlu olan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle; Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuş ve meşhur 'Yenilmez Armada''nın yıllar boyunca kaptanlığını yapmıştır. Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek, Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını alan Granit ayrıca; 68 kez de A Milli formayı giymiştir.

Yalçın Granit; oynadığı tüm yıllarda sayı krallığı yarışında bulunduğu gibi; Fenerbahçe – Galatasaray ezeli rekabetinin tarihinde 41 sayıyla bir maçta en çok sayıyı atmış ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde de sayı krallığı yarışında iki defa dereceye girmiştir.

Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştır. Eczacıbaşı'nı dördüncü ligden birinci lige taşıyan, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayan ve yıllar boyunca A Milli Takımımızı yöneten Yalçın Granit, yine uzun yıllar Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunmuştur.

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Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit hayatını kaybetti
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