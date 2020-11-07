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De 'dan kötü haber! 4 hafta...

'nin Fransız oyun kurucusu Nando De , sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre kas sakatlığı nedeniyle hafta sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.11.2020 13:00 ABONE OL
Fenerbahçe De Colo'dan kötü haber! 4 hafta...

Fenerbahçe Beko'ya Nando De Colo'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın kulüp doktoru, Khimki maçında sakatlanan yıldız basketbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe takım doktorunun açıklaması şu şekilde:
"Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz."

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Fenerbahçe De Colo'dan kötü haber! 4 hafta...
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