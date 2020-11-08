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Son dakika: 'ta flaş ayrılık! Beşiktaş Erkek Takımı'nda ile yollar ayrıldı

Son dakika haberleri... Ligi'nde çıktığı 6 maçı da kaybeden Beşiktaş, basketbol takımının antrenörü ile yollarını ayırdı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.11.2020 14:40 Son Güncelleme: 8.11.2020 14:56 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri... ING Basketbol Ligi'nde çıktığı 6 maçı da kaybeden Beşiktaş, basketbol takımının antrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı!

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama
Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı
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