Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Darüşşafaka Tekfen: 91 - Galatasaray: 82 | MAÇ SONUCU

: 91 - : 82 | MAÇ SONUCU

ING 'nin 8. haftasında , sahasında 'ı 91-82 yendi. Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, ligde 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 23:15 ABONE OL
Darüşşafaka Tekfen: 91 - Galatasaray: 82 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Galatasaray'ı 91-82 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, ligde 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 5. dakikayı 19-7 önde geçti. Ardından 11-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen, 8. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 18-19. Maçın ilk çeyreği 26-26 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde ev sahibi takıma üstünlük kuran Galatasaray, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-41. Kalan bölümde Darüşşafaka Tekfen, hücumda ve savunmada sergilediği etkili oyunla farkı kapattı ve soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Darüşşafaka Tekfen, periyodun uzun bir bölümünde skor üstünlüğünü elinde tuttu ancak Galatasaray, son saniyelerde serbest atışlardan kaydettiği sayılarla final çeyreğine 66-64 önde girdi.

Darüşşafaka Tekfen, son periyotta 7 sayı geriye düşmesine rağmen 33. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline geçirdi. Yeşil-siyahlı takım, özellikle serbest atışlardan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle karşılaşmadan 91-82 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen: 91 - Galatasaray: 82

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Sinem Tetik

Darüşşafaka Tekfen: Luther 5, Andrews 26, Doğuş Özdemiroğlu, Jerrett 29, Buford 6, Erkan Veyseloğlu 4, Doruk Dora 4, Berk Demir 2, Sinan Güler 15, Troy Selim Şav, Görkem Doğan

Galatasaray: Tyus 6, Macon 18, Yiğit Arslan 7, Motum 12, Caner Erdeniz 12, Hunter 15, Eray Aydoğan 4, Williams 4, Ayberk Olmaz 4, Emir Oflaz, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 26-26

Devre: 45-45

3. Periyot: 64-66

EN ÇOK OKUNANLAR

Covid-19'a karşı adeta bir kalkan niteliğinde: İşte akciğerleri temizlemede en etkili besin...
SON DAKİKA: Marmara'daki depremin şiddeti 7.5 olabilir... Beklenen büyük İstanbul depremi için korkutan senaryo!
Corona virüs belirtileri arasında olabilir! O ağrılara dikkat!
Son dakika haberi: Uzman isimden dikkat çeken corona virüs uyarısı! "O kokuyu duyuyorsanız korkun!"
SON DAKİKA HABERİ! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ALTIN FİYATLARI: 14 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları adeta çakıldı! Altın neden düştü? 3 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi…
Son dakika haberleri: Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu
Son Dakika Haberi: BionTech CEO'su Uğur Şahin Koronavirüs aşısının tedarik tarihini AÇIKLADI! Rahatlama ne zaman olacak?
SON DAKİKA: Yargıtay'dan şoke eden cinsel ilişki kararı! Bir sağlık problemi olmaksızın...
Son dakika haberi | Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı! Ünlü şarkıcı sabah programından sonra kalp krizi geçirmişti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Darüşşafaka Tekfen: 91 - Galatasaray: 82 | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA