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, Euroleague'in 9. haftasında 'nda Alman ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:31 Son Güncelleme: 17.11.2020 20:47 ABONE OL
Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor.

THY Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman takımı Bayern Münih ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 8 haftada lacivert-beyazlılar, 1 maç eksik olarak 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle yedinci sırada bulunuyor. Münih ise 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.

MÜCADELEDE İLK PERİYOT OYNANIYOR
ANADOLU EFES:18
BAYERN MÜNİH:17

5. RANDEVU
Anadolu Efes ile Bayern Münih, THY Euroleague'de bugüne kadar 4 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 4 karşılaşmadan da parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Almanya'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 88-63'lük skorla gaip ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 694. MAÇ
Avrupa arenasındaki 694. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmalarda 392 galibiyet ve 301 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 446. mücadelesini oynayacak olan Efes, 235 kez parkeden galip ayrılırken, 210 kez mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 80.1 sayı, 28.3 ribaund ve 19.1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 81.1 sayı, 35.3 ribaund ve 16.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Alman temsilcisinde ise Vladimir Lucic 15.9 ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Saso Petek ve Artem Lavrukhin üçlüsü yönetiyor.

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Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI
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