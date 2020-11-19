Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp genel sekreteri Ahmet Mesut Urgancılar, Vodafone Park'ta medya mensuplarıyla buluştu. Çebi önemli açıklamalar yaptı.

Kulübün mali yapısıyla ilgili konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, "Ben ağlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Bunların bilinmesini, unutulmamasını istiyorum. Beşiktaş'ın geleceği için. Benden sonra da incelesinler, temiz çıkarsam başarılı olurum. Fikret Orman'ın kızmasına, bağırmasına gerek yok. Camia inceleme istiyor. Her gidenin incelenmesi gerekmesini istiyor. Mali açıdan yürümesi mümkün olmayan kulübü, 13-14 aydır ayakta tuttuk. Bu ekonomik disiplini sağlarsak bir nebze olsun düzlüğe çıkabiliriz" dedi.

Ekonomik konularda kendilerini başarılı bulduklarının altını çizen Çebi, "Ben, Beşiktaş ekonomisine yaptıklarımı konuşmak istemedim bugüne kadar. Ama insanlar hiçbir şey yapmıyoruz sanıyorlar, bu konu beni incitti. Alçak gönüllülüğün sonu iyi olmadı. Ben Beşiktaş ekonomisini konuşmamayı seçmiştim ama şimdi konuşuyorum. 21 Ekim'de göreve geldiğimizde 2 milyar 920 milyon TL'lik bir borç vardı. Mayıs 2020'ye kadar 740 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Yılda 550-600 milyon TL gelirimiz olsa da hepsi bankalara gidiyor. Özel ilişkilerimizi kullanarak 350-400 milyon TL temlikten para kullandık. 150 milyon TL şahsi kefalet, 110 milyon TL şahsımın ve yönetim kurulunun verdiği para, 60 milyon TL bağış, 60 milyon TL de alnımızın teriyle bulduğumuz sponsorlarla bu yükü çevirdik. Ben kendimi Beşiktaş ekonomisine verdim ağırlıklı olarak" ifadelerini kullandı.