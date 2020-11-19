Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rus ekibi Khimki Moskova ile karşılaşıyor.

Ligde geride kalan 9 haftada 1 maç eksiği olan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Khimki ise oynadığı 8 müsabakada 2 kez kazanırken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

Khimki-Anadolu Efes maçı Mytishchi Arena'da oynanıyor ve saat 20.00'de başladı.

CANLI - KHIMKI MOSKOVA - ANADOLU EFES

İLK ÇEYREK SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 30-29 ANADOLU EFES

İKİNCİ ÇEYRAK: KHIMKI MOSKOVA 46-52 ANADOLU EFES

ANADOLU EFES ÜSTÜN

Khimki Moskova ile Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugüne kadar 5 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez de Rus temsilcisi kazandı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 101-82'lik skorla gaip ayrıldı.

AVRUPA'DA 694 MAÇ GERİDE KALDI

Avrupa arenasında 694 maça çıkan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmalarda 392 galibiyet ve 302 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 447. mücadelesini oynayacak olan Efes, 235 kez parkeden galip ayrılırken, 211 kez mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 79.0 sayı, 29.3 ribaund ve 18.9 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Khimki Moskova ise 77.5 sayı, 34.3 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Efes'te Vasilije Micic 14.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus temsilcisinde ise Devin Booker 16.2 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor. Karşılaşmayı Christos Christodoulou, Milos Koljensic ve Marcin Kowalski üçlüsü yönetecek.