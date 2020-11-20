THY EuroLeague'in 10. hafta müsabakasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesinde İspanyol temsilcisinin 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Ayrıca Madrid ekibi son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkışa imza attı.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 2 haftadır kazanamıyor.
CANLI SKOR
İKİNCİ ÇEYREK:
Real Madrid | 31
Fenerbahçe Beko | 18
REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayan karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor. Wizink Center'da oynanan mücadeleyi Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor.
EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MAÇI!
Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyor.