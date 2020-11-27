CANLI | Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 11. hafta maçında Valencia Basket'i konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Sasa Pukl (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan), Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetiyor.

CANLI SKOR | FENERBAHÇE BEKO 20-18 VALENCIA BASKET

F.BAHÇE BEKO KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son dönemde istediği sonuçları alamadı. 17 Kasım Salı günü konuk olduğu Baskonia'ya 86-68 yenilen sarı-lacivertliler, 20 Kasım Cuma günü Madrid'de oynadığı müsabakada ise Real Madrid'e 94-74 kaybetti. Temsilcimiz, EuroLeague'de geride kalan 10 haftada dört galibiyet aldı.

Fenerbahçe'de tedavi süreci devam eden Nando De Colo, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan takım idmanında sakatlık yaşayan Alex Perez ve A Milli Basketbol Takımı kadrosunda olan Melih Mahmutoğlu Valencia Basket'e karşı forma giyemiyor.

İspanyol ekibi, geride kalan çift maç haftasında iki galibiyet aldı. 17 Kasım'da Panathinaikos'u 95-83 ile geçen Valencia, 20 Kasım'da da evinde Maccabi'yi 82-80 ile devirdi.