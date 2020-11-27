Son dakika: Göztepe'de Kovid-19 vakası 6'ya yükseldi
Son dakika... Süper Lig ekibi Göztepe, Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan testlerde 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Toplam vakasının 6'ya çıktığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 21:03ABONE OL
Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de bugün gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 PCR testi neticesinde 2 sporcumuzun daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" dendi.
Göztepe'de Mossoro ve Burak'ın koronavirüs tedavisi sonlanıp, toplam vaka sayısı yine 6'ya yükseldi.