Hollanda - Türkiye | CANLI

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Eurobasket 2022 Elemeleri'nde Hırvatistan'a kaybeden A Milli Takımımız, karşısında. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:02 Son Güncelleme: 29.11.2020 17:04 ABONE OL
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EuroBasket 2022 Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, D Grubu'nda 4. maçına Hollanda karşısında çıkıyor.

Grupta ilk 3 maçında galibiyet alamayan A Milli Takım, Hollanda karşısında kazanmak için parkeye çıkıyor.

İLK ÇEYREK OYNANIYOR

ORHUN ENE YÖNETİMİNDEKİ 19. MAÇ
A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Orhun Ene yönetiminde 19. maçına çıkıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

İKİNCİ DÖNEMİNE YENİLGİYLE BAŞLADI
Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemine yenilgiyle başladı. Ene yönetimindeki milli takım, FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

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