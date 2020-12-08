Anadolu Efes - Asvel | CANLI

İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES 9-9 ASVEL (1. Periyot)

AVRUPA KUPALARINDAKİ 698. MAÇ

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.

Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 450. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 237 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.

ASVEL İLE 11. RANDEVU

Anadolu Efes, ASVEL ile Avrupa kupalarında 10 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 7 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı da kazanmayı başardı.