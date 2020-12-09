Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli ’nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli , dünya sıralamasında 15’inci basamaktaki yerini korudu. FIBA, erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamadaki yeri değişmeyen A , 15’inci basamakta yer aldı. Listenin zirvesinde 781.4 puanla yer alırken, 721.2 puanla ikinci ve da 666.5 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.

İHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 19:08 ABONE OL
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA erkekler dünya sıralamasında A Mili Erkek Basketbol Takımı'nın yeri değişmedi ve 15. sırada yer aldı.

FIBA tarafından duyurulan erkekler dünya sıralamasına göre, ABD, 781.4 puanla zirvenin sahibi olurken, İspanya 721.2 puanla ikinci ve Avustralya da 666.5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ise yeri değişmedi ve 15. sıradaki yerini korudu.
FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan takımların listesi şu şekilde:

1. ABD
2. İspanya
3. Avustralya
4. Arjantin
5. Sırbistan
6. Fransa
7. Yunanistan
8. Litvanya
9. Rusya
10. Brezilya
11. Çekya
12. İtalya
13. Polonya
14. Hırvatistan
15. TÜRKİYE
16. Slovenya
17. Almanya
18. Porto Riko
19. Dominik Cumhuriyeti
20. Venezuela

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 7 günlük süre 5 güne indi! Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı bu açıklama ile duyurdu...
Son dakika haberler... Firari terörist Fetullah Gülen korona mı oldu? Ölüden beter halde...
Son dakika haberler: Koronavirüste bir ilk! Geleceği öngören mucize test duyuruldu...
Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert oldu! Yarışmacı Vasfiye Yılmaz manevi tazminat davası açtı ve…
Son dakika haberler: Başakşehir maçındaki hakemle ilgili skandallar ortaya çıktı! Pierre Webo’ya...
Milyonlarca emekliye SON DAKİKA müjdesi! 2020 2021 SSK, BAĞKUR ve memur emekli Ocak maaşları ne kadar, kaç para olacak?
Profesör Dinçer'den hamsi uyarısı: Veriler endişelendiriyor...
Son dakika haberi: Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Serhan Kerim Adalı'nın hesap kavgasında yeni gelişme!
Dün gece Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık 2020 Masterchef'te 25 bin TL'lik büyük ödülü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika haberi: Emekli ocak maaş zammı ile ilgili yeni gelişme! Emekliye zam, promosyon, ikramiye...
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA