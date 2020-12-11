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’ın meleklerine önemli takviye

Türkiye Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyuncu Jordin Canada’yı renklerine bağladı. Mavi beyazlılar Jordin Canada ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:53 ABONE OL
Hatay’ın meleklerine önemli takviye

Türkiye Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyuncu Jordin Canada'yı renklerine bağladı. Mavi beyazlılar Jordin Canada ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Amerikalı oyun kurucu Jordin Elizabeth Canada, imza töreni ve covid testlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Başkanı Savaş ziyarette yaptığı açıklamada, kadın basketbol takımına tecrübeli ve önemli bir oyuncuyu daha transfer ettiklerini söyleyerek Canada'nın takıma güç katacağına inandığını belirtti.

Kulüp Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı ise "Daha önce WNBA'de oyun kurucu pozisyonunda oynayan Canada'nın takımımıza faydalı olacağına inanıyor, başkanımız Lütfü Savaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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Hatay’ın meleklerine önemli takviye
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