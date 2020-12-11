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- maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı

'de 12. haftanın açılış maçında ile Denizlispor karşılaştı. Ev sahibi takımın 2. golünden sonra saha bir anda karıştı. Lacivert-beyazlıların centilmenliğe aykırı bir şekilde gol attığını belirten Denizlisporlu oyuncularla ev sahibi takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 23:02 ABONE OL
Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı

ile Denizlispor arasında oynanan maçında gergin anlar yaşandı. Kasımpaşa'nın 42. dakikada bulduğu golün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.

Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı

DENİZLİSPORLU OYUNCULARDAN BÜYÜK TEPKİ
Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in yerde kaldığı pozisyonun devamında Denizlispor oyuncuları hücuma çıkmaya hazırlanırken, kaptan Rodallega topu centilmenlik amacıyla dışarı atmalarını işaret etti.

Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı

O sırada Kasımpaşalı oyuncular pres yaparak topu kazandı ve sonrasında golü attı.

Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı

Denizlispor'da oyuncular, topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını belirterek itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı

Olayı ardından Bakalorz ve Koita sarı kartla cezalandırıldılar.

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Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı
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