Kasımpaşa - Denizli maçında gergin anlar! Saha bir anda karıştı

DENİZLİSPORLU OYUNCULARDAN BÜYÜK TEPKİ
Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in yerde kaldığı pozisyonun devamında Denizlispor oyuncuları hücuma çıkmaya hazırlanırken, kaptan Rodallega topu centilmenlik amacıyla dışarı atmalarını işaret etti.
O sırada Kasımpaşalı oyuncular pres yaparak topu kazandı ve sonrasında golü attı.
Denizlispor'da oyuncular, topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını belirterek itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.
Olayı ardından Bakalorz ve Koita sarı kartla cezalandırıldılar.