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CANLI | Beko -

Beko, 'nin 16. haftasında sahasında 'ın takımını konuk ediyor. Fenerbahçe ve 'nda oynanan mücadelenin haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 20:50 Son Güncelleme: 23.12.2020 20:51 ABONE OL
CANLI | Fenerbahçe Beko - Olympiakos

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya geliyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı.

Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 17. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise 9. basamakta bulunuyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe kazanırken, 10'unda ise Olympiakos sahadan galip ayrıldı.

CANLI SKOR - FENERBAHÇE BEKO 11-8 OLYMPIAKOS (İLK ÇEYREK OYNANIYOR)

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CANLI | Fenerbahçe Beko - Olympiakos
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